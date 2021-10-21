СКА — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА — «Куньлунь».



Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.49.



«Куньлунь» может повторить свой прошлогодний подвиг (а в прошлом сезоне китайский клуб одержал первую в своей истории победу над СКА, да ещё в Санкт-Петербурге) лишь в том случае, если в соперниках у него будет прошлогодний же СКА. СКА нынешний очень похож на себя прошлогоднего, но есть одна существенная разница. Привычку валять дурака два периода, а потом немного включаться в третьем и таким образом побеждать всех соперников питерцы передали в Москву, в «Динамо». И бело-голубые наступили на те же грабли, что и год назад питерцы: пока соперники были не очень, фокус раз за разом удавался. Когда пошли равные соперники, что-то пошло не так.

Прогноз Максима Лебедева на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».

Поэтому повторения матча прошлого сезона, когда СКА валял дурака два периода, в третьем включился, а «Куньлунь» взял да и упёрся, уже не будет. А значит, и шансов победить нынешний СКА даже при том, что тот ничуть не сильнее прошлогоднего, у товарищей из Поднебесной практически нет. Может, конечно, начать дико переть и залетать всё, что только может, и ещё чуть-чуть, но вероятность такого события слишком мала, чтобы учитывать её в раскладах.



Поэтому СКА победит, не совсем уж просто, но и не перенапрягаясь, в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

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Прогноз Павла Лысенкова на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».