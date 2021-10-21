«Наполи» – «Легия»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги Европы в Неаполе

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Наполи» – «Легия».



Ставка: ТМ 3.5 за 1.77.



«Неожиданно «Легия» идет в группе на первом месте. Команда набрала 6 очков. Но в итоге поляки (на мой взгляд) не выйдут из группы и проиграют в Неаполе.



«Наполи» уже допустил ошибку, проиграв «Спартаку». Думаю, что «Легию» хозяева переиграют.



«Наполи» на первом месте в чемпионате Италии, 8 побед в 8 матчах. Играть в футбол подопечные Лучано Спаллетти умеют.



Что касается «Легии», то команда внизу турнирной таблицы чемпионата Польши: 3 победы и целых 6 поражений. Команда набирает очки за счет громадной самоотдачи и недооценки со стороны соперника.



Но «Наполи» обязан побеждать. Однако стоит ли отдавать все силы? Думаю, что нет. Уже через два дня игра против «Ромы». Футболисты будут держать это в голове. Полагаю, что произойдет определенная ротация.



Я жду спокойной, уверенной победы от хозяев, забить и не пропустить – вот их задача. Счет 2:0 мне видится наиболее вероятным.



Если ставить наверняка, то на ТМ (3,5) дают довольно высокий коэффициент. На этом варианте и остановлюсь», — сказал Мор.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Наполи» — «Легия».

Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Галатасарай».