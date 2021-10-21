«Наполи» – «Легия»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги Европы в Неаполе

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Наполи» – «Легия».
Ставка: ТМ 3.5 за 1.77.
«Неожиданно «Легия» идет в группе на первом месте. Команда набрала 6 очков. Но в итоге поляки (на мой взгляд) не выйдут из группы и проиграют в Неаполе.
«Наполи» уже допустил ошибку, проиграв «Спартаку». Думаю, что «Легию» хозяева переиграют.
«Наполи» на первом месте в чемпионате Италии, 8 побед в 8 матчах. Играть в футбол подопечные Лучано Спаллетти умеют.
Что касается «Легии», то команда внизу турнирной таблицы чемпионата Польши: 3 победы и целых 6 поражений. Команда набирает очки за счет громадной самоотдачи и недооценки со стороны соперника.
Но «Наполи» обязан побеждать. Однако стоит ли отдавать все силы? Думаю, что нет. Уже через два дня игра против «Ромы». Футболисты будут держать это в голове. Полагаю, что произойдет определенная ротация.
Я жду спокойной, уверенной победы от хозяев, забить и не пропустить – вот их задача. Счет 2:0 мне видится наиболее вероятным.
Если ставить наверняка, то на ТМ (3,5) дают довольно высокий коэффициент. На этом варианте и остановлюсь», — сказал Мор.
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Наполи» — «Легия».
Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Галатасарай».
- 21 октября 2021
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00
- 20 октября 2021
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15