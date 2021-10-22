«Трактор» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 2.06.



«Почему-то «уральским дерби» сейчас ошибочно называют противостояние Челябинска и Магнитогорска. Хотя ещё годов с 60-х прошлого века это было противостояние Челябинска и Свердловска. Тогда «Магнитка» либо возилась в песочнице третьей-четвертой лиги, либо вообще ещё была в наполеоновских планах директора ММК. Поэтому настоящее «уральское дерби» мы имеем как раз сейчас, и не надо путать Божий дар с яичницей.



С «Трактором» все понятно. «Салават» навернул ему красивую победную серию. Но «Салават» в этом сезоне как раз и специализируется на накрывании медным тазом длинных победных серий. «Трактор» от этого слабее не стал, а вот злее, пожалуй, будет. И это для «Автомобилиста» несомненный минус. Как и тот факт, что отдыхали челябинцы на сутки больше, проводя домашнюю серию. А не ездили по стране, забрасывая пачки шайб в различные ворота.

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Но главное заключается не в том, сколько «Автомобилист» забрасывает, а в том, сколько он пропускает. А пропускает он много даже от тех команд, которые много забрасывать ему не должны. И вот это настораживает. «Трактор» много не забивает, но пропускает ещё меньше, и такой стиль почти всегда оказывается более предпочтительным.



Поэтому позволю себе предположить, что «Автомобилист» в суровом Челябинске слегка подсушат. То есть в равном по исполнительскому мастерству противостоянии челябинцы все-таки забросят на шайбу больше и победят в основное время. И уж точно не дадут разрисовать себя под хохлому, как «Сочи», — сказал Лебедев.

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