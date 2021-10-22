«Арсенал» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Арсенала» за 1.95.



«Канониры» набирают постепенно обороты и поднимаются в турнирной таблице. Ничья с «Кристал Пэлас» (2:2) продлила беспроигрышную серию до семи матчей кряду. В турнирной таблице они поднялись на 12-ю строчку, правда, голевая статистика оставляет желать лучшего — всего семь забитых мячей.



На мой взгляд, в этой паре всё достаточно прозрачно. Хозяева поля находятся в хорошей форме и прибавляют с каждым туром. Тем более нужно сокращать отставание от конкурентов, так что дома очки терять нельзя.



«Львы» вроде бы неплохо смотрятся в нынешнем сезоне, застолбив за собой 13-е место. С другой стороны, проиграли два последних тяжелейших противостояния — сначала 1:2 на выезде с «Тоттенхэмом», а затем и 2:3 от «Вулверхэмптона» дома, причём до 80-й минуты было преимущество в два гола.



Бирмингемцам будет сегодня невероятно сложно, всё-таки не стоит забывать про разницу в классе соперников. Гости к тому же проиграли два матча подряд, в которых было потрачено много сил. Не думаю, что они смогут собраться», — сказал Павлюченко.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Арсенал» — «Астон Вилла».

Прогноз Ильи Казакова на матч «Арсенал» — «Астон Вилла».