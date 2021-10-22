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Емельяненко — Джонсон: безусловный фрибет 1000 рублей к бою Bellator 269

Емельяненко — Джонсон: безусловный фрибет 1000 рублей к бою Bellator 269
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23 октября в Москве, в рамках турнира Bellator 269 состоится супербой между Последним Императором Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном. Начало боя — не ранее 23:00 мск. Ты можешь получить безусловный фрибет 1000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в букмекерской компании «Фонбет».

2. Скачай приложение «Фонбет».

Фрибет 1000 рублей без условий будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.

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