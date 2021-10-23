«Нижний Новгород» — «Краснодар»: смотреть онлайн, прямая трансляция, где покажут

23 октября состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Нижний Новгород» — «Краснодар». Начало игры — в 14:00 мск. Посмотреть встречу в прямом эфире вы сможете на телеканале «Матч Премьер».
Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех нижегородцев оценён экспертами в 5.45. Ставки на ничью принимаются за 4.20.
Аналитики считают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.
Если будет пенальти, сыграет коэффициент 2.35. Красная карточка доступна в букмекерских конторах за 3.20.
Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Спартак».
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