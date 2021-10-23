ЦСКА — «Крылья Советов»: во сколько начало, кто главный судья, по какому каналу смотреть

23 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:00 мск. Посмотреть прямую трансляцию встречи можно будет по телеканалам «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Главным арбитром на матч назначен Виталий Мешков, ассистировать на кромках поля ему будут Александр Богданов и Андрей Гурбанов. Резервный судья — Сергей Чебан. За VAR отвечает Павел Кукуян, AVAR — Максим Гаврилин. В качестве инспектора выступит Сергей Лапочкин.

Букмекеры уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех самарцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.82. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87, на пенальти — за 2.40.

Прогноз Ивана Млечного на матч ЦСКА — «Крылья Советов».