ЦСКА — «Крылья Советов»: во сколько начало, кто главный судья, по какому каналу смотреть
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23 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:00 мск. Посмотреть прямую трансляцию встречи можно будет по телеканалам «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Главным арбитром на матч назначен Виталий Мешков, ассистировать на кромках поля ему будут Александр Богданов и Андрей Гурбанов. Резервный судья — Сергей Чебан. За VAR отвечает Павел Кукуян, AVAR — Максим Гаврилин. В качестве инспектора выступит Сергей Лапочкин.
Букмекеры уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех самарцев оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.82. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87, на пенальти — за 2.40.
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