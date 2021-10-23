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Bellator 269: полный кард турнира, кто с кем дерётся, список боёв

Bellator 269: полный кард турнира, кто с кем дерётся, список боёв
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23 октября на «ВТБ Арене» в Москве на первом в истории турнире Bellator 269 в России состоится поединок между великим Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном. Начало этого события — не ранее 23:00 мск.

По оценке аналитиков, шансы бойцов практически равны. Поставить на победу Фёдора Емельяненко можно с коэффициентом 1.85, а на его соперника — американца Джонсона — можно сделать ставку за 1.95. Ничейный исход оценивается коэффициентом 56.00.

Прогноз Виталия Минакова на бой Емельяненко — Джонсон.

Прогноз Александра Емельяненко на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон.

Основной кард:

Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон;
Виталий Минаков — Саид Соума;
Усман Нурмагомедов — Патрик Пиетилла;
Анатолий Токов — Шараф Давлатмуродов;

Предварительный кард:

Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл;
Дарина Маздюк — Катаржина Садура;
Ирина Алексеева — Стефани Пейдж;
Брайан Мур — Никита Михайлов;
Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич;
Айден Ли — Александр Осетров.

Где смотреть бой Емельяненко — Джонсон?

Прогноз Марсело Голма на бой Емельяненко — Джонсон.

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