«Ростов» — «Арсенал»: ставка Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» – «Арсенал» Тула.

Ставка: победа «Ростова» за 1.97.

«Арсенал» при Божовиче очень неплохие результаты показывает — не проиграли дома ЦСКА, там же обыграли «Зенит» в последнем туре. Это здорово. Команда уже стала чувствовать себя комфортнее, покинула зону вылета. Но на выезде всё не так здорово. Да, выиграли в Нижнем, но там хозяева почти всем раздают очки, а в Екатеринбурге проиграли почти без шансов. И сейчас, на мой взгляд, Тула не сможет в полной мере настроиться на игру в Ростове. Слишком много эмоций растратили в игре с «Зенитом». Отойти после такого не так легко. Такие победы порой даже больше бьют по команде — игроки начинают витать в облаках.



А «Ростову» просто некуда отступать. Делит он последнее место, надо выбираться со дна. Тренера сменили, а результаты толком не приходят. В актив можно занести только победу над «Локомотивом», но там соперник был в разобранном состоянии, отставка Николича приближалась.



Дома надо настраиваться, выходить и побеждать. Не думаю, что по составу «Ростов» слабее. В концовке игры с «Сочи» ростовчане забили, пытались спастись. Это как раз должно придать уверенности на ближайший матч. Ставлю на победу «Ростова». Уверенность — 7 из 10».

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Спартак».

Прогноз Егора Титова на матч ЦСКА — «Крылья Советов».