ЦСКА — «Крылья Советов»: ставка Ивана Млечного на матч 12-го тура РПЛ

Известный рэп-исполнитель, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 12-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов».

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.26.

«ЦСКА после достаточно скомканного старта сезона, вопреки тому, что ушёл Влашич, меняются тренеры, забрали несколько молодых игроков, начал набирать очки и вплотную подобрался к лидерам. ЦСКА уже на четвёртом месте, а от первого места его отделяет всего три очка.



Не стоит строить каких-то иллюзий. У ЦСКА был очень сложный календарь в начале сезона. Они сыграли с «Зенитом», с «Динамо», с «Локомотивом». Сейчас, после того как прошли те сложные матчи, они постоянно набирают очки и не уступают уже шесть матчей подряд.



При этом ЦСКА является командой, которая пропустила меньше всего мячей. ЦСКА играет в прагматичный футбол, основанный на результате. Как только нужный результат достигается, команда закрывается и пытается довести встречу до логического завершения с тем счётом, который уже есть.



«Крылья» тоже показывают себя хорошо. Начали сезон в ранге аутсайдера, но сейчас начали набирать очки и показывают неплохой атакующий футбол. Однако такой футбол не всегда воплощается в большое количество голов. У «Крыльев» очень много низовых матчей, хотя это одна из самых атакующих команд в чемпионате России.



Учитывая, что ЦСКА играет дома очень хорошо, мой прогноз на эту встречу: ЦСКА не проиграет и итоговый тотал матча будет меньше 2.5 мяча. Коэффициент больше двойки. Мне кажется, что такой кэф полностью оправдан».

Прогноз Егора Титова на матч ЦСКА — «Крылья Советов».

Прогноз Егора Титова на матч «Ростов» — «Арсенал».