«Брайтон» – «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный спортивный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Брайтон» – «Манчестер Сити».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.04.

«Брайтон» в удивительной форме находится. Команда идёт на четвёртом месте. Надо обратить внимание, что в шести играх ещё ни разу не проиграла.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Брайтон» — «Ман Сити».

Думаю, что для «Сити» на «Амексе» наступят сложные дни. Потому что если брать чемпионат Англии, то подопечные Гвардиолы забили шесть мячей в пяти матчах. Мы видели, что было с тем же «Саутгемптоном»: при большом количестве моментов – проблемы с реализацией.



Полагаю, что на «Амексе» команда Грэма Поттера будет играть исключительно от обороны и повторит то, что у них получается регулярно. А именно низы: в восьми из девяти игр.



Думаю, что «Сити» (который в Англии действительно не блещет результативностью) едет на очень сложный стадион. Ставлю на низ в этой игре».

Прогноз Егора Титова на матч ЦСКА — «Крылья Советов».

Прогноз Ровшана Аскерова на матч «Брайтон» — «Ман Сити».