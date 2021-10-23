«Атлетик» Бильбао – «Вильярреал»: ставка Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» – «Вильярреал».

Ставка: «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.

«Бильбао уже очень давно не играл — в последний раз 1 октября. 23 дня паузы. С «Реалом» «Атлетик» не играл — матч перенесли. Плюс «Атлетик» не играет в еврокубках. Не знаю, как это скажется на команде Марселино. «Вильярреал» проиграл «Осасуне» в последнем туре, прервав хорошую беспроигрышную серию в чемпионате. Но зато в Лиге чемпионов команда Эмери достойно смотрелась в Берне — победили «Янг Бойз» (4:1). Правда, два последних мяча были забиты в концовке, когда раскрылись хозяева.



Если брать эту пару, конкретно матчи в Бильбао, то «Атлетик» проигрывал в 2018-м (0:3), но в целом в последних пяти матчах баски неплохо смотрятся против «Вильярреала». В прошлом сезоне было 1:1, до этого 1:0, в 2017-м — 1:1, ещё раньше — 1:0. В общем, наверное, какие-то связки за время простоя потерялись, понадобится время, чтобы их наиграть. Но, скорее всего, дома «Атлетик» не проиграет, и в матче не должно быть много забитых мячей. Просто непонятно, откуда им взяться, учитывая, что Бильбао всего один раз за восемь туров сыграл верховой матч (1:2 дома с «Райо Вальекано» — Фалькао в концовке забил головой).



Думаю, есть хорошие ресурсы у хозяев, чтобы не проиграть. «Атлетик» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.65», — сказал Генич.

Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Реал».

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Спартак».