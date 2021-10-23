«Барселона» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на «эль-класико»

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Барселона» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.82.

«Барселона» пока проиграла всего один раз, уступив 2 октября на выезде действующему чемпиону. Перед этой игрой в активе каталонцев четыре успешные игры и три мирных исхода, которые соответствуют 15 очкам и седьмой позиции в турнирной таблице.



Только в третьем туре текущего розыгрыша Лиги чемпионов сине-гранатовые сумели добыть первый успех в дуэли с Киевом и заняли третье место.

Прогноз Виктора Гусева на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Почему у «Барселоны» нет шансов против «Реала»?

Мадрид пока на втором месте в группе главного клубного турнира Европы, где «галактикос» дважды праздновали успех и уступают первому «Шерифу» по личным встречам. После восьми туров текущего первенства Ла Лиги «галактикос» занимают вторую позицию, уступая «Реалу Сосьедад» три очка, при одной игре в запасе. Этот матч станет первым за длительное время, в котором на поле не выйдут ни Месси, ни Роналду.



В последних матчах «Реал» разгромил «Шахтер» и показал свой атакующий потенциал, при этом «Барса» не без труда разобралась с «Динамо» Киев.



Я считаю, что больше проблем у «Барселоны», при этом «эль-классико» внесёт свои коррективы и добавит градус напряжения на футбольном поле. Скорее всего, все проблемы отойдут на второй план и команды покажут всё, на что они сегодня способны.



Ожидаю обилие атак и голов, но остановлюсь на таком варианте исхода, как ничья».

Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Реал».

Прогноз Александра Вишневского на матч «Барселона» — «Реал».