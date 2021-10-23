Емельяненко — Джонсон: прогноз Вадима Тихомирова на бой Bellator 269 в Москве

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон.



Ставка: тотал больше 1.5 раунда за 2.24.



«Давайте попробуем представить, какие могут быть сценарии в поединке Емельяненко — Джонсон. Первое. Емельяненко может предложить большую скорость рук и нокаутирующую мощь. У Фёдора колоссальный опыт, он попадает чётко. Фёдор практически каждый свой бой превращает в дуэль, перестрелку на руках. Он старается попадать раньше, чем по нему, и вырубить оппонента.



Второй сценарий. Тимоти Джонсон как грепплер мне абсолютно непонятен. Скорее всего, его уровень может оказаться средним. Фёдор как раз именно этим может быть опасен для Джонсона. Лучше делать приёмы, быть гораздо более агрессивным и техничным борцом. Может, и досрочно завершить бой одним приёмом.



Меня, конечно, пугает их разница в возрасте. Есть бои, когда разница в возрасте в 8 лет становится критичной. Если дерутся, скажем, 23-летний боец с 31-летним, то это не проблема, а вот когда одному 45 лет, а другому — 36 — это слишком серьёзная разница. Если не ошибаюсь, то в топ-100 рейтинга старше Емельяненко только уникальный боец Чейк Конго. Больше никого нет, кто бы дрался в таком возрасте.



Мне кажется, что Джонсона многие недооценивают. Если Фёдор победит, то это будет просто блестяще и намного значимее, чем победить Куинтона Джексона или Чейла Соннена. Мне очень жаль, что некоторые в России, которые посмотрят этот бой, до конца так и не поймут всю прелесть победы Фёдора Емельяненко.



Я ставлю на тотал больше 1.5 раунда. Фёдор часто заканчивает свои поединки в первом раунде, но я рассчитываю на Джонсона, который в первом раунде всячески будет пытаться избегать боя, вымотать Фёдора. Если у него это получится, то дальше бой может затянуться и закончиться как угодно».

Где покажут бой Емельяненко — Джонсон?

Прогноз Николая Валуева на бой Емельяненко — Джонсон.

Прогноз Александра Шлеменко на бой Емельяненко — Джонсон.