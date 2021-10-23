«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 9-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.78.



«Тут всё говорит о результативности в игре. В двух последних матчах с участием «Манчестер Юнайтед» было забито 11 мячей. В последних девяти матчах с участием «Ливерпуля» пробивался тотал больше 2.5 мяча. Почему это происходит — понятно. У «Манчестер Юнайтед» добавился Роналду. Структурно команда изменилась. Всё то долгое время, что Сульшер нарабатывал в команде, все взаимодействия при игре без мяча нарушились. Сейчас «МЮ», мягко говоря, плохо выглядит после потери мяча.



Не будем вдаваться в подробности, почему такое происходит у «Ливерпуля», но если вы смотрели матч с «Атлетико», то там всё было понятно. Об этих проблемах в последних наших прогнозах уже велась речь: и перед игрой «Ливерпуля» с «Атлетико», и «МЮ» с «Аталантой». Всё получается так, как мы и предсказывали.



На этот раз, думаю, стоит ждать открытой игры с массой моментов у тех и других ворот. Сложно здесь предсказывать исход. Понятно, что «Ливерпуль» представляется более стабильным механизмом, который реже даёт сбой и у которого лучше выстроены взаимодействия. Но эта игра проходит под статусом Северо-Западного дерби, и в нём зачастую случаются нелогичные и непредсказуемые вещи.



Кроме того, когда мало что получается у команды, «Манчестер Юнайтед», как и «Ливерпуль», имеет способность собираться в нужный момент, особенно когда игра проходит на «Олд Траффорд», где болельщики подгоняют свою команду вперёд. При такой ситуации команды способны совершать чудеса, поэтому в исход тут лучше не лезть.



Понятно, что «Ливерпуль» — фаворит, но здесь лучше сыграть на результативность. Обе забьют при тотале матча больше 2.5 мяча за 1.78».

Прогноз Виктора Гусева на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Где покажут матч «МЮ» — «Ливерпуль».