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«Барселона» — «Реал»: время начала матча, онлайн-трансляция «класико»

«Барселона» — «Реал»: время начала матча, онлайн-трансляция «класико»
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24 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех каталонцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.86.

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.54. Гол Карима Бензема идёт за 2.00.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Барселона» — «Реал».

Прогноз Константина Генича на матч «Барселона» — «Реал».

Почему у каталонцев нет шансов в «класико»?

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