«Интер» — «Ювентус»: время начала матча, где будет трансляция, какой канал покажет

24 октября состоится матч девятого тура Серии А «Интер» — «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех «Ювентуса» оценён экспертами в 3.62. Ставки на ничью принимаются за 3.86.



Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.63, на гол в первые 15 минут — за 3.00, на автогол — за 8.50.

Прогноз Павла Занозина на матч «Интер» — «Ювентус».

Прогноз Виктора Гусева на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

Прогноз Эльвина Керимова на матч «Интер» — «Ювентус».