«МЮ» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
Ставка: тотал больше 3 гола за 1.82.
«Ливерпуль» — единственная команда в АПЛ, которая ещё ни разу не проиграла. А ведь на дворе уже конец октября. У соперника не всё так хорошо. Над головой Уле-Гуннара Сульшера вновь сгустились тёмные тучи, предрекающие отставку. Принимая во внимание тяжелейший календарь «Манчестер Юнайтед» в октябре-ноябре, отставка может стать реальностью.
Прогноз Владимира Стогниенко на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
Но «Манчестер Юнайтед» обладает одним из сильнейших составов в АПЛ. Несмотря на все передряги, он может выстрелить в любой момент. Жду в этом матче большого количества голов. И поставлю на тотал больше. А вот угадывать исход всё же не рискну».
Где смотреть матч «МЮ» — «Ливерпуль»?
Прогноз Виктора Гусева на матч «МЮ» — «Ливерпуль».
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