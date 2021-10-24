«Зенит» – «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Зенит» – «Спартак».

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.04, пенальти за 2.20.

«Зенит» последние два матча в чемпионате проиграл. Естественно, все права на ошибку команда использовала – «Динамо» по очкам уже догнало «Зенит», поэтому нужно отрываться. Кстати, в следующем туре «Зенит» сыграет как раз с «Динамо», поэтому должен быть какой-то запас очков, чтобы можно было сыграть вничью, так что побеждать «Спартак» необходимо.



У «Зенита» не будет играть Кузяев, скорее всего, Малком тоже. Под вопросом Клаудиньо. Думаю, что с первых минут мы увидим связку Дзюба – Азмун, которые находятся в неплохой форме. В атаке «Зенит» постарается сыграть более ярко, чем в последних матчах, где очень много играл от обороны. Думаю, команда постарается показать яркий футбол.

Что касается «Спартака», то в атаке всё вполне неплохо, но будет отсутствовать Понсе, а это очень большая потеря. Но самое главное, что не будет играть Жиго. Это большая проблема для «Спартака», тем более что есть проблемы в опорной зоне, где Литвинов пока не выдерживает постоянно играть 90 минут, а замены ему нет. Это же касается Зобнина, который не успел набрать свою оптимальную форму, поэтому «Спартаку» будет очень тяжело.



Исходя из этого, думаю, что матч получится голевым, потому что «Спартаку» терять уже особо нечего – нужно атаковать, забивать и поднимать настроение болельщикам.

Думаю, что «Зенит» победит, но коэффициент на этот исход небольшой, поэтому не хочется его брать. А вот в том, что в матче будет много голов, я практически не сомневаюсь. Мой первый прогноз – тотал больше 3. Второй прогноз – будет пенальти. Будет много борьбы в штрафной, попыток забить, где-то мяч может в руку попасть или кого-то могут сбить. Шанс на это довольно большой».

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