«Локомотив» — «Сочи»: эксперты оценили шансы команд в матче 12-го тура РПЛ

25 октября состоится матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.77. Успех сочинцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.45.
Букмекеры не уверены, что матч «Локомотив» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.76, на пенальти — за 2.35, на удаление — за 3.20.
Гол в первые 15 минут идёт за 3.50, победа «Локомотива» всухую — за 4.70.
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Локомотив» — «Сочи».
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