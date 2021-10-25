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«Фонбет» стал официальным партнером ХК «Адмирал»

«Фонбет» стал официальным партнером ХК «Адмирал»
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Букмекерская компания «Фонбет» на ближайшие четыре года стала официальным партнёром хоккейного клуба «Адмирал». Логотип «Фонбет» появится на игровой форме владивостокского клуба, а также на домашней площадке команды – «Фетисов Арене».

«Мы с радостью объявляем о подписании соглашения с «Адмиралом», который в этом сезоне вернулся в Континентальную хоккейную лигу. «Фонбет» заинтересован в сотрудничестве с владивостокским клубом, который пережил непростые времена из-за борьбы с пандемией коронавируса. «Адмирал» – один из самых узнаваемых спортивных брендов в регионе. Сейчас он встает на ноги, как и весь спорт в Приморье. Новое руководство клуба ставит перед собой амбициозные задачи по возвращению в плей-офф, и мы будем помогать в реализации этих планов. Не забудем и про болельщиков, которые горячо поддерживают команду в домашних матчах. Для них мы подготовим разнообразные активности как на самой арене, так и в социальных сетях клуба», — заявил генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов.

«Адмирал» — не просто хоккейный клуб. Это целая хоккейная вертикаль, от спортивной школы до команды профессионалов, задача которой в перспективе — готовить резерв для хоккейной сборной нашей страны.
Я очень рад, что такой большой партнёр, как «Фонбет», теперь с нами. Это компания, которая понимает и любит спорт, так же как и мы, своей поддержкой делая для него очень много. Мы вместе смотрим на годы вперёд и надеемся, что наше сотрудничество в дальнейшем принесёт России результаты на международных площадках. Только вместе мы покорим самые высокие вершины, выполним самые сложные задачи», — отметил генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан.

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