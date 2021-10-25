«Фонбет» и КХЛ презентовали 3-й сезон акции «Голевая передача»

21 октября в Москве состоялась презентация третьего сезона благотворительной акции «Голевая передача», которую букмекерская компания «Фонбет» проводит совместно с Континентальной хоккейной лигой и Детской следж-хоккейной лигой. На мероприятии присутствовали президент КХЛ Алексей Морозов, заместитель генерального директора «Фонбет» Никита Иванов, президент Детской следж-хоккейной лиги Анастасия Барадачева и амбассадор акции, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.



Адресатов помощи определяет координационный совет, в который входят представители «Фонбет», Детской следж-хоккейной лиги, КХЛ и амбассадор инициативы «Голевой передачи». За два прошлых сезона помощь на общую сумму около 7 миллионов рублей получили команды по адаптивному хоккею из Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Москвы, Хабаровска, Ульяновска, Чебоксар, Ижевска, Новосибирска, Чехова и Сочи.



В рамках акции ежемесячно проводится конкурс, в котором посетители сайта «Голевой передачи» могут угадать количество заброшенных в КХЛ шайб за месяц. Главный приз – фрибет в размере 2000 рублей.



За первый месяц сезона-2021/2022 был установлен рекорд по заброшенным шайбам за время проведения акции – команды забросили 734 шайбы. За каждый гол на благотворительность было выделено по 1000 рублей. Таким образом, в сентябре 734 000 рублей были направлены в благотворительный фонд «Хоккей для детей». Эта организация помогает трём командам, в которых занимаются дети с особенностями развития из Санкт-Петербурга.



«Мы благодарны компании «Фонбет», которая с этого года стала не только спонсором лиги, но и многих наших клубов. КХЛ с удовольствием участвует в проведении совместной акции «Голевая передача». Эта благотворительная инициатива способствует развитию детского адаптивного хоккея в регионах России. Мы считаем невероятно важным поддерживать такие мероприятия и привлекать внимание к адаптивному спорту в нашей стране. Лига продолжит помогать и содействовать реализации подобных благотворительных программ совместно с программой «Ставка на добро». Начало этого сезона выдалось результативным, поэтому мы надеемся, что в этом сезоне благодаря «Фонбет» мы сможем на большую сумму помочь детским командам. Ребята, которые занимаются хоккеем, должны чувствовать, что мы являемся одной большой хоккейной семьей», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.