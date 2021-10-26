Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Металлург» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Металлург» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Трактор».

Ставка: ТМ 5 за 1.79.

«Дерби двух команд, представляющих Челябинскую область. Обе команды идут «нога в ногу» в Восточной конференции. «Магнитка» — лидер по всем показателям – набранные очки, заброшенные шайбы, разница шайб. Да и по пропущенным у «Металлурга» их на 15 (!) меньше, чем у «Трактора», правда, при этом «Магнитка» сыграла на два матча меньше.

«Трактор» в этом сезоне значительно прибавил, и команда из середняка превратилась в клуб с приставкой «топ». Думаю, что занимаемое второе место челябинцев в турнирной таблице Востока вполне заслуженно.

Не верю, что матч получится результативным. Мне кажется, что обе команды будут действовать строго от обороны, ждать ошибки соперника. Так что, выбираю ставку тотал меньше 5 шайб», — сказал Плющев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Металлург» — «Трактор».

Прогноз Виталия Славина на матч «Питтсбург» — «Тампа».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Автомобилист» — «Ак Барс».

«Металлург» — «Трактор». Челябинцы Илье Воробьёву не по зубам «Металлург» — «Трактор». Челябинцы Илье Воробьёву не по зубам
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021