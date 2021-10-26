«Металлург» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Трактор».



Ставка: ТМ 5 за 1.79.



«Дерби двух команд, представляющих Челябинскую область. Обе команды идут «нога в ногу» в Восточной конференции. «Магнитка» — лидер по всем показателям – набранные очки, заброшенные шайбы, разница шайб. Да и по пропущенным у «Металлурга» их на 15 (!) меньше, чем у «Трактора», правда, при этом «Магнитка» сыграла на два матча меньше.



«Трактор» в этом сезоне значительно прибавил, и команда из середняка превратилась в клуб с приставкой «топ». Думаю, что занимаемое второе место челябинцев в турнирной таблице Востока вполне заслуженно.



Не верю, что матч получится результативным. Мне кажется, что обе команды будут действовать строго от обороны, ждать ошибки соперника. Так что, выбираю ставку тотал меньше 5 шайб», — сказал Плющев.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Металлург» — «Трактор».



Прогноз Виталия Славина на матч «Питтсбург» — «Тампа».



Прогноз Максима Лебедева на матч «Автомобилист» — «Ак Барс».