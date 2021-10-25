«Металлург» — «Трактор». Челябинцы Илье Воробьёву не по зубам

26 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Трактор». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех «Трактора» оценён экспертами в 3.16.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Трактор» 26 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.92, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.91.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Трактор» Челябинск (26.10.2021)

26 октября в Континентальной хоккейной лиге состоится 10 встреч. Отдельное внимание уделим, конечно же, противостоянию магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора», которое пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Прежде всего, предстоящее противостояние интересно с точки зрения турнирного положения команд. Дело в том, что «Металлург» и «Трактор» на данный момент являются лидерами турнирной таблицы КХЛ с некоторыми оговорками. Магнитогорцы за 21 матч набрали 38 очков из 42 возможных, а потому заслуженно заняли первое место. На Востоке, естественно, тоже.



Ближайший преследователь — как раз «Трактор». С 36 баллами в активе идёт позади. Провёл, правда, 23 встречи, а потому может ещё упасть чуть ниже. Но пока что опережает в сводной таблице уфимский «Салават Юлаев» на два балла и санкт-петербургский СКА с финским «Йокеритом» — на пять. В общем и целом положение комфортное и даже почётное.



Но «лисы», конечно, смотрятся чуть интереснее. Проиграли за весь сезон всего лишь две встречи, обе — на своём льду. Обидчиком в обоих случаях выступил «Салават Юлаев», который умудрился забросить в ворота Василия Кошечкина за два часа чистого времени 12 шайб, а сам пропустил всего четыре. Последнее поражение случилось в середине октября.

Впрочем, подопечные Ильи Воробьёва довольно быстро переключились. Недавняя выездная серия из трёх матчей получилась положительной, хоть и не без нервов. Сначала по буллитам одолели рижское «Динамо» (5:4 Б), затем в овертайме переиграли «Йокерит» (5:4 ОТ). Недавно дожали «Сочи» (3:2 Б), отыгравшись за третий период 0:2. С характером полнейший порядок.



«Трактор» терпит поражения чуть чаще. Сейчас у него шесть неудач, но надо сказать, что две из них случились совсем недавно. 19 октября челябинский клуб дома крупно проиграл «Салавату Юлаеву» (1:6), а 24 октября на выезде всухую — «Сибири» (0:2). Между этим затесалась скрипучая победа в серии буллитов над хромающим «Автомобилистом» (4:3 Б).

Результат встреч с «Салаватом» и «Автомобилистом» худо-бедно можно объяснить. Уфимцы снова набрали ход, а екатеринбуржцы до сих пор ищут свою игру. А вот с сибиряками спасал только Роман Вилл. Пропустил лишь под конец второго периода при игре «3 на 5». В середине третьего отрезка получил вторую шайбу. Но если бы не спасения голкипера, счёт мог оказаться куда больше.



Теперь «Трактор» едет в гости к «Металлургу». Соперники сейчас на верхушке конференции. Но последние встречи проводят странно. «Лисы» последние три выиграли за пределами основного времени. Две из них — у аутсайдеров. У «медведей» календарь был сложнее, но, когда ты претендуешь на высокие места, трудно сетовать на уровень соперников.



На данный момент стороны выглядят сопоставимо, так что стоит взглянуть на статистику личных встреч. Любопытно, что «Трактор» выиграл четыре очных матча из пяти последних. Причём три из них — в овертайме. «Металлург» в принципе редко остаётся без очков, но у челябинцев всего одно поражение в пяти предыдущих играх в гостях.

Мы бы всё-таки рассмотрели итоговую победу «Трактора» за 2.31. Во-первых, очные встречи — важный фактор, про который не стоит забывать. Во-вторых, команда Анвара Гатиятулина в нынешнем сезоне пока гораздо ярче смотрится на выезде. 41 из 71 шайбы забросила вне родных стен. Считаем, что два очка забрать в Магнитогорске сможет.

«Металлург» Мг — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 октября 2021 года

У «Металлурга» в запасе день отдыха. Последние три встречи выигрывал на тоненького, «Трактор» в последних трёх играх тоже не блещет. Анвар Гатиятулин должен разобраться в происходящем. По очным встречам его «Трактор» имеет весомое преимущество — восемь побед из десяти. Поэтому пробуем взять итоговую победу «Трактора» за 2.31. Челябинцы ещё и гораздо лучше играют в гостях, чем дома.



Ставка: итоговая победа «Трактора» за 2.31.