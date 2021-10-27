«Боруссия» М – «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Бавария» в Кубке Германии сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.03.



«Кубок Германии, где «Баварии» уже во втором раунде достался грозный соперник – «Боруссия» из Менхенгладбаха. Эта команда не раз доставляла неприятности «Баварии» в последние годы. Во-первых, смена тренера и смена клубного направления у «Боруссии» ударила по команде, во-вторых, «Бавария» сейчас выносит всех подряд. Думаю, что и этот матч не должен становиться исключением.



Учитывая, что это кубковая игра, «Бавария» вряд ли ограничится одним забитым мячом. Если она поведет 1:0 или 2:1 по ходу матча, то она будет стремиться больше неприятностей доставить сопернику и не доводить дело до нервной концовки, тем более что в прошлом Кубке Германии у нее был опыт вылета от команды из низшего дивизиона как раз из-за того, что «Бавария» тогда свое дело недоделала.



Моя ставка на этот матч – победа «Баварии» с форой (-1,5) с коэффициентом 2,03», — сказал Андронов.

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