Победа «Голден Стэйт» над «Лейкерс» принесла клиенту «Фонбет» 2,8 млн рублей
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Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Голден Стэйт». Он поставил 1,2 млн рублей на то, что «воины» смогут победить фаворита. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 2.35.
Первая половина матча сложилась в пользу клуба из Лос-Анджелеса. К большому перерыву «Лейкерс» вели с преимуществом в 6 очков: 59:53. Однако во второй половине ситуация начала меняться, Леброн Джеймс и компания потеряли игровой ритм. После третьей четверти от их преимущества осталось всего 2 очка, а четвёртую четверть «воины» выиграли со счётом 38:29. Итоговый счёт матча — 114:121.
Таким образом, ставка клиента «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 2 820 000 рублей.
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