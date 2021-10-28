«Сибирь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Новосибирске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Сибирь» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 3.94.



«Сибиряки принимают армейцев в очень удачное для себя время. Во-первых, они вошли во вкус, одержав подряд три победы, в том числе и над соперниками, ничуть не слабее нынешнего ЦСКА. Во-вторых, ЦСКА везет с Дальнего Востока максимум, то есть четыре очка из четырех возможных. И хоть победа над «Амуром» выглядит подарком судьбы, очки, как известно, не пахнут. И сам факт дальневосточного максимума действует на красно-синих умиротворяюще. Они выкладывались по полной два матча подряд, имеют они, в конце-то концов, моральное право расслабиться? Пусть даже не признаваясь в этом сами себе.



В общем, не будь у «Сибири» такого мрачного бэкграунда домашних матчей с ЦСКА в последнее время (три победы при семи поражениях в десяти последних матчах регулярного чемпионата КХЛ, состоявшихся в Новосибирске), ее можно было смело рисовать фаворитом предстоящей бойни. Потому как одно очко сибиряки вынимать из ЦСКА даже вместе с душой просто обязаны.



Но вышеупомянутый бэкграунд все равно висит на всех командах, что бы тут ни говорили. Поэтому фаворитом все-таки будет ЦСКА, матч в основное время завершится боевой, но не слишком результативной ничьей, а в овертайме армейцы быстренько спроворят победную шайбу», — сказал Лебедев.

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