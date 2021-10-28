Марин Чилич – Карен Хачанов: ставка Надежды Петровой на игру в Санкт-Петербурге

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Санкт-Петербурге Марин Чилич – Карен Хачанов.



Ставка: победа Чилича за 2.32.



«Соперником Карена Хачанова будет финалист недавнего Кубка Кремля хорват Марин Чилич. Это взрослый теннисист, ему 33 года, он на данный момент стоит 35-м в рейтинге. Титулованный игрок, выигрывал Большой шлем. У него была какая-то травма, сейчас он потихоньку опять поднимается. В этом сезоне выиграл титул, у него 26 побед и 18 поражений, плюс финал в Москве, он набрал неплохую форму.



Хачанову 25 лет, он – 30-я ракетка мира. Статистика Карена в сезоне такова: 33 победы и 22 поражения, титулов нет, но есть серебряная медали на Олимпийских играх.



Они однажды встречались между собой и тогда, на турнире в Цинциннати, в 2018 году, Чилич переиграл Хачанова в трех сетах. Если честно, мне кажется, что и тут хорват обыграет Карена. Если Чилич в форме – с ним тяжело играть. У него отличная подача, мощный удар справа, потрясающий настрой, он борется за каждый мяч, работяга на корте и двигается достаточно хорошо для своего роста.



По стилю игры Хачанов похож на Чилича, но у Карена нет такой мощной подачи, нет сумасшедшего настроя. За счет своей мотивации хорват вполне может победить. Ставим на победу Чилича в матче», — сказал Чилич.