«Автомобилист» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Автомобилист» — «Витязь».



Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 2.05.



«Безусловно, екатеринбуржцы затратили в предыдущем туре немало сил, пытаясь укротить диких татарских «кошек». Вдвойне обидно, что силы эти, которые наверняка пригодились бы в следующем матче, были потрачены напрасно. Впрочем, «Витязь» привычно находится в таком состоянии, что команда уровня «Автомобилиста», да еще дома, должна жрать его поедом при любой усталости.



Нет, «Витязь» тоже через раз набирает очки. Но пока лишь смотрит снизу вверх на зону плей-офф. И чтобы пробраться к ней надо, по крайней мере, не влетать дома командам своего уровня, к коим, несомненно, можно причислить ХК «Сочи», которому подольчане проиграли в предыдущем туре.



Попытается ли «Витязь» что-то зацепить в Екатеринбурге? Безусловно. Более того, у него это даже может получиться, если уральцы дадут хоть малейшую слабину, а они, как мы неоднократно видели, на это способны. Но если слабины не будет и вратарь не станет «пускать бабочек», то при прочих равных особых шансов у «витязей» быть не может. Просто неоткуда им взяться.



Резюмирую: домашняя победа «Автомобилиста» в достаточно веселом матче с приличным количеством заброшенных шайб, стремящемся к десятку, в основное время и с преимуществом в пару голов», — сказал Лебедев.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Металлург» — «Ак Барс».



Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Салават Юлаев».



Прогноз Виталия Славина на матч «Каролина» — «Бостон».