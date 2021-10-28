«Северсталь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 28 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Северсталь» — «Торпедо».
Ставка: победа «Северстали» с форой (-1.5) за 3.48.
«Итак, у «Северстали» победная серия составляет уже пять матчей. Причём в пятёрке этой не только «Куньлунь» с Ригой, но и «Барыс» с «Салаватом». И последнего, на минуточку, череповчане вынесли в Уфе.
Картина вырисовывается следующая: немного побесившись на старте сезоне, «Северсталь» угомонилась и заняла свой шесток этакого середнячка ближе к низу. Но постепенно, практически незаметно, поднимала и поднимала свой шесток. И доподнималась до победы в Уфе.
Теперь такая «Северсталь» принимает дома «Торпедо». Не скажу, что «никакое», но игровое лицо у нижегородцев в настоящий момент выражено куда слабее, чем у череповчан. Сюда же следует добавить тот факт, что в последнее время волжане вообще разучились играть с «Северсталью» в официальных матчах, проиграв оба междусобойчика прошлого сезона и домашнюю встречу этого.
Волжанам остаётся надеется на то, что «Салават» хотя бы выпил у «Северстали» всю кровь, но закладываться на это я не решусь. В итоге у меня получается шестая подряд победа «Северстали», одержанная в основное время и с достаточно приличным преимуществом в пару-тройку шайб», — сказал Лебедев.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Авангард» — «Салават Юлаев».
Прогноз Виталия Славина на матч «Каролина» — «Бостон».
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