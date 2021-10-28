«Зенит» — «Динамо»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Зенит» – «Динамо».

Ставка: тотал больше 9.5 углового за 1.90, тотал больше 3 гола за 2.00.

«На мой взгляд, сыграют команды, которые займут в чемпионате 1-2 места. Конечно, с большой долей вероятности титул возьмёт «Зенит». Но вдруг окажется «Динамо». Поэтому предстоящая встреча немного недооценена. Возможно, она как раз чемпионская. По крайней мере, самая важная для «Зенита» в первом круге. «Динамо» хорошо выглядит, у команды хорошая молодёжь. Да, бывают срывы. Но в целом это сильная команда, которая играет в современный футбол.



«Зенит» играет в свой футбол. Это по-прежнему лучшая команда России. После поражений команда собралась на «Спартак» и выиграла 7:1. Хватит ли такого же желания и на матч с «Динамо»? В пользу «Зенита» играет то, что он готовился к игре целую неделю. «Динамо» хоть и дозировало нагрузки, но всё же сыграло в Оренбурге и потратило силы.



«Зенит» подойдёт к игре максимально настроенным, насколько это возможно. Думаю, что «Динамо» забьёт как минимум один гол, но победит «Зенит». Я повторю ту же ставку, которую делал на матч «Зенит» – «Спартак» — это ТБ (3).



Также считаю, что будет много угловых, потому что команды будут много атаковать и подавать с флангов. Возьму ТБ (9.5) по угловым».

Прогноз Александра Мостового на матч «Зенит» — «Динамо».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Динамо».

Какой канал покажет матч «Зенит» — «Динамо»?