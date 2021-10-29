«Зенит» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на игру 13-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Премьер-Лиги «Зенит» — «Динамо».



Ставка: «Зенит» не проиграет и обе забьют за 2.05.



«Зенит» уверенно стартовал в текущем турнире Премьер-Лиги, где после 12 туров записал на свой счёт восемь побед и две ничьи, которые принесли 23 очка и первое место в турнирной таблице.



В трех последних поединках Санкт-Петербург неожиданно дважды проиграл, но уже в последнем матче всё наладилось — команда не оставила камня на камне от «Спартака». Сегодняшние гости в прошлом году набрались опыта и порадовали на старте нового первенства.



На счету бело-голубых семь викторий и 23 очка, при этом столичные пропускали ровно по одному мячу за игру. В 4 из 5 последних очных матчей выигрывал чемпион России, но в первом круге прошлого турнира динамовцы минимально одолели грозного противника.



Последняя победа «Зенита» для меня больше «заслуга» «Спартака», который сыграл отвратительно. В этом матче я отдаю предпочтение чемпиону, у которого вся основа в строю, при этом мотивации на игру с ближайшим преследователем вполне достаточно.



«Динамо» выглядит достойно и сегодня без боя игру не сдаст, но я считаю, что в этом поединке класс побьёт молодость. Ставлю на результативный успех представителей Санкт-Петербурга», — сказал Мостовой.

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» с коэффициентом 2.72.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Динамо».

Где покажут матч «Зенит» — «Динамо»?