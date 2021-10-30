«Рубин» — ЦСКА: трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн, прямой эфир

30 октября в Казани состоится матч 13-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех казанцев оценён экспертами в 3.28. Ставки на ничью принимаются за 3.60.



Букмекеры не уверены, что матч «Рубин» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.81, на гол в первые 15 минут — за 3.20.



Прогноз Александра Мостового на матч «Рубин» — ЦСКА.



Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Ростов».



Прогноз Евгения Ловчева на матч «Спартак» — «Ростов».