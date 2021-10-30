«Спартак» – «Ростов»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев сделал прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ростов».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.92.



«Спартак» будет играть после унизительного поражения от «Зенита» (1:7). Логично предположить победу красно-белых, если речь не идёт о каком-то сливе тренера. В «Ростове» тренерская чехарда, но победа над «Арсеналом» должна придать им уверенности.



У «Спартака» беда в обороне. Это было видно и в Лиге Европы, и по матчу с «Зенитом». Кофрие не будет, но вернётся Жиго. Много претензий к Рассказову, но и Джикия не безгрешен. «Ростов» неплохо действует на выезде. «Спартаку» же нужно искать шансы в нападении. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами.



«Ростов» тоже забивает. Четыре гола «Арсеналу», два мяча до этого в ворота «Сочи». У «Спартака» нет вариантов, чтобы отсиживаться и не идти в атаку. Поэтому жду забитые мячи с обеих сторон».

Прогноз Александра Мостового на матч «Спартак» — «Ростов».

Прогноз Евгения Ловчева на матч «Спартак» — «Ростов».

Какой канал покажет матч «Спартак» — «Ростов»?