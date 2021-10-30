«Спартак» – «Ростов»: прогноз Виктора Гусева на матч чемпионата России

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев сделал прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ростов».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.92.
«Спартак» будет играть после унизительного поражения от «Зенита» (1:7). Логично предположить победу красно-белых, если речь не идёт о каком-то сливе тренера. В «Ростове» тренерская чехарда, но победа над «Арсеналом» должна придать им уверенности.
У «Спартака» беда в обороне. Это было видно и в Лиге Европы, и по матчу с «Зенитом». Кофрие не будет, но вернётся Жиго. Много претензий к Рассказову, но и Джикия не безгрешен. «Ростов» неплохо действует на выезде. «Спартаку» же нужно искать шансы в нападении. В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами.
«Ростов» тоже забивает. Четыре гола «Арсеналу», два мяча до этого в ворота «Сочи». У «Спартака» нет вариантов, чтобы отсиживаться и не идти в атаку. Поэтому жду забитые мячи с обеих сторон».
Прогноз Александра Мостового на матч «Спартак» — «Ростов».
Прогноз Евгения Ловчева на матч «Спартак» — «Ростов».
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