«Спартак» — «Ростов»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 2.5 мяча за 2.68.

«Спартак» снова провалил старт сезона. После 12 туров московский коллектив уже опустился на седьмую позицию, хотя в начале турнира подавал надежды на один из комплектов наград.



Перед этим матчем у красно-белых пять успешных матчей и две ничьи, которые перечеркнуло фиаско в последнем туре с «Зенитом». Единственным успехом можно считать три балла в Неаполе в конце сентября.



Две победы за три тура помогли «Ростову» выбраться из подвала турнирной таблицы. После серии поражений жёлто-синие сумели обыграть «Локомотив» и «Арсенал», при этом видно, что у дончан есть нераскрытый потенциал. Не могу не отметить ужасные показатели в обороне, которая является второй худшей в лиге после Тулы.



В этой игре я отдам предпочтение хозяевам. «Ростов» выбрался из зоны вылета, но ситуация в команде мне непонятна. «Спартак» просто обязан реабилитироваться после разгрома в последнем матче, ведь дальше отступать уже некуда. Предполагаю, что легкой победы ждать не надо, но я надеюсь на забитые голы и успех красно-белых. Моя ставка — победа «Спартака» + тотал больше 2.5 гола».

Прогноз Евгения Ловчева на матч «Спартак» — «Ростов».



Какой канал покажет матч «Спартак» — «Ростов»?

Прогноз Виктора Гусева на матч «Спартак» — «Ростов».