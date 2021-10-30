«Спартак» – «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 13-го тура РПЛ «Спартак» – «Ростов».
Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.
Ставка 2: тотал больше 9.5 углового за 1.80.
«Все мы помним, что «Спартак» сначала дома проиграл 3:4 «Лестеру», потом 1:7 «Зениту». Как будет играть «Спартак» против «Ростова, для меня загадка. Говорить о том, кто выиграет в этом матче – это тыкать пальцем в небо.
«Ростов» на этой неделе хоть номинально и принимал участие в Кубке, но играл полностью вторым составом, т.е. команда целенаправленно готовилась к «Спартаку». «Ростов» в последней игре обыграл тульский «Арсенал», играл очень уверенно. Команда на подъёме, чего не скажешь про «Спартак».
«Спартак» собирался командой после игры в Санкт-Петербурге, хотел сплотиться. Может быть, после этого команда начнёт быть более единым коллективом и выступит лучше, чем в последние два матча. Тем не менее, после таких болезненных поражений команда должна много внимания уделить обороне. В первую очередь «Спартак» должен перестать так много пропускать. Этим будет продиктована сама игра – «Спартак» уделит внимание обороне и будет надеяться на мастерство своих игроков в атаке.
«Ростов» выберет ту же тактику, он прекрасно понимает слабые места «Спартака». Команда не будет стараться владеть мячом, а будет играть в быстрые контратаки. Мне кажется, что голов в матче много не будет. Первая ставка – тотал меньше 2.5 мяча.
Учитывая, что будет много длинных передач, много будут стараться играть через фланги, потому что центр будет насыщен, в матче будет много угловых. Второй прогноз – тотал больше 9.5 углового», — сказал Мор.
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