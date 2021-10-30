Пётр Ян — Кори Сэндхаген: прогноз Александра Емельяненко на бой

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко поделился мнением на бой Пётр Ян — Кори Сэндхаген.

Ставка: победа Петра Яна за 1.38.

«Пётр — отличный парень, у него большое будущее в UFC, да и не только. Ян проходил одним за других соперников, споткнулся только на Стерлинге. Но и в том бою он побеждал, просто не повезло тогда. Сэндхагену, мне кажется, ещё рано претендовать на титул, он этого не заслужил.



Ян по технике смотрится лучше, да и по геймплану часто лучше. У Кори нет оружия против Петра, в стойке он явно будет уступать. А в партере он не силён, поэтому шансов здесь не вижу у американца», — сказал Емельяненко.

Отметим, что по оценке букмекеров Пётр Ян – фаворит предстоящего боя. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.38, это примерно 71% вероятности. Поставить на победу Сэндхагена можно за 3.50 (27%). На ничью дают коэффициент 50.00 (2%).

Прогноз Вадима Тихомирова на бой Ян — Сэндхаген.

Прогноз Хабиба Нурмагомедова на бой Махачев — Хукер.

Прогноз Ислама Махачева на бой Ян — Сэндхаген.