«Интер» — «Удинезе»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии

Комментатор Павел Занозин сделал прогноз на матч «Интер» — «Удинезе» в 11-м туре Серии А.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.01.

«Удинезе» — самая ничейная команда всей Серии А — пять ничьих, причём четыре подряд. Да, «Удинезе» каждый раз забивает, даже сильным соперникам — таким, как «Аталанта». Но тем не менее своего добрать не может и уже достаточно близко к зоне вылета находится. Ну а «Интер» на ходу. Да, приходится проводить ротацию, потому что игра в двух турнирах, тем более ещё, как мы помним, в Лиге чемпионов некоторые проблемы у «Интера» пока с выходом из группы, и надо набирать по максимуму и там и там. Ну вот, например, в игре с «Эмполи» Джеко — лучший бомбардир — вышел только в самой концовке. Ну и без него справились — обыграли «Эмполи» со счётом 2:0.



Думаю, что «Интер» сейчас ещё немножко посвежее будет выглядеть после этой недельной паузы. Мне кажется, что «Удинезе» придётся тяжело. Я бы предложил поставить на достаточно уверенную победу «Интера». То есть с форой минус полтора можно взять. Думаю, что голов «Интер» точно забьёт достаточно много. Тем более Джеко в этот раз наверняка выйдет с первых минут и Лаутаро Мартинес в порядке. Засиделись, как мне кажется, уже Чалханоглу и Перишич. Подозреваю, что «Удинезе» проиграет. Может, даже проиграет крупно. В общем, выбираем «Интер» с форой минус полтора».

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