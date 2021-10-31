«Атлетико Мадрид» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 12-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Атлетико Мадрид» — «Бетис».

Ставка: победа «Атлетико» в 1-2 мяча за 2.05, тотал второго тайма больше 1 гола за 1.52.

«Сейчас у «Атлетико» совершенно развалилась оборона. Словенский вратарь Облак перестал выручать, и в последних трёх матчах «Атлетико» пропускал не менее трёх мячей. Не только уверенность покинула словенского вратаря, но и весь баланс в защите у «Атлетико» куда-то испарился. Может быть, это из-за того, что Симеоне экспериментирует с игрой в три форварда и пробует другие схемы. Словом, баланс в игре «Атлетико» нарушился.



Думаю, что Симеоне не будет играть в три нападающих в этой игре, а насытит среднюю линию. Против таких авантюрных и атакующих команд, как «Бетис», которые много забивают и пропускают, «Атлетико» умеет играть очень хорошо. Первая ставка, которую я порекомендую, – победа «Атлетико» в 1-2 мяча.



«Бетис» великолепен. Команда много забивает и пропускает. Прекрасная группа атаки у «Бетиса» и традиционно не самая надёжная оборона. Напрашивается следующая ставка – «Атлетико» не проиграет при тотале больше 1.5. Мне кажется, что эта ставка оправдана, если её коэффициент больше 1.55.



Есть тенденция, что «Атлетико» раньше, а «Бетис» сейчас прибавляет во вторых таймах. Количество голов во вторых таймах в матчах «Бетиса» очень велико, поэтому можно поставить здесь на голы. Есть надёжная ставка — тотал 2-го тайма больше 1. Можно рискнуть и поставить на тотал больше 1.5 во втором тайме. Мне кажется, что не меньше одного гола должно быть забито после перерыва».

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