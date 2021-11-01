«Нефтехимик» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Нефтехимик» — «Куньлунь».
Ставка: победа «Нефтехимика» за 1.56.
«В Екатеринбурге от порванного на ветошь «Куньлуня» летали клочки по закоулочкам. Это было уже второе разгромное поражение китайских товарищей в четырёх последних матчах, а проигрышная серия команды из Поднебесной достигла уже восьми матчей без каких-либо предпосылок к её завершению. Картина складывается такая: признанные лидеры проходят по нынешнему «Куньлуню» асфальтовым катком, остальные клубы его просто обыгрывают.
«Нефтехимик» играет с «Куньлунем» практически второй матч подряд. Ну, не совсем подряд, после предыдущей игры «маленькие татары» успели в Ярославле грохнуть «Локомотив», а китайцы, как было уже сказано выше, собирали себя по кускам, соскрёбывая с екатеринбуржского льда. Догадайтесь с трёх раз о психологическим состоянии соперников в преддверии второй встречи.
В общем, всё тут понятно, причём понятно настолько, что «Адмиралу» из Владивостока даже не надо волноваться из-за потенциального возвращения на последнее место во всех турнирных таблицах КХЛ. Последнее место нынче занято надёжно, и «Куньлунь» там уже окапывается, чтобы никого к себе не подпустить.
Домашняя и достаточно спокойная победа «Нефтехимика». Без особых нервов и эмоций, пусть даже минимальное преимущество в счёте не будет это очевидно доказывать», — сказал Лебедев.
Прогноз Виталия Славина на матч «Тампа» — «Вашингтон».
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Ак Барс» — «Авангард».
Где смотреть матч «Тампа» — «Вашингтон»?
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