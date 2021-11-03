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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов
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Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Брюгге».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.52.

«Брюгге» еще ни разу на выезде не побеждал у английских команд. А здесь «Сити», который немного страдает. Мы видели, что случилось с «Кристал Пэлас», до этого был еще вылет из Кубка английской лиги. А впереди манчестерское дерби.

Эту игру нужно выигрывать. А «Манчестер Сити» — команда, которая выиграла 20 из 25 домашних матчей. Думаю, что она справится с «Брюгге», который влетел 1:5 в предыдущей игре.

При этом бельгийцы забивают регулярно. ОЗ в матчах этой группы постоянно просвечивается. Но на «Сити» это повлиять не должно. Маленькая победоносная война – вот что нужно «Манчестер Сити» сейчас. Играю «Сити» с (-2)», — сказал Казанский.

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