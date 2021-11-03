«Манчестер Сити» — «Брюгге»: прогноз Дениса Казанского на игру Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Брюгге».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.52.
«Брюгге» еще ни разу на выезде не побеждал у английских команд. А здесь «Сити», который немного страдает. Мы видели, что случилось с «Кристал Пэлас», до этого был еще вылет из Кубка английской лиги. А впереди манчестерское дерби.
Эту игру нужно выигрывать. А «Манчестер Сити» — команда, которая выиграла 20 из 25 домашних матчей. Думаю, что она справится с «Брюгге», который влетел 1:5 в предыдущей игре.
При этом бельгийцы забивают регулярно. ОЗ в матчах этой группы постоянно просвечивается. Но на «Сити» это повлиять не должно. Маленькая победоносная война – вот что нужно «Манчестер Сити» сейчас. Играю «Сити» с (-2)», — сказал Казанский.
Прогноз Дениса Казанского на матч «Лестер» — «Спартак».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».
- 3 ноября 2021
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
01:03
-
00:57
-
00:51
- 2 ноября 2021
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30