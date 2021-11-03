«Милан» — «Порту»: ставка Максима Калиниченко на матч группового этапа Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Лиги чемпионов «Милан» – «Порту».



Ставка: победа «Милана» за 2.03.



«Милан» и «Порту» сойдутся в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов. Миланцам, конечно, очень сильно не везёт в этом розыгрыше еврокубка. Если в Серии А команда Пиоли борется за первое место, далеко отрываясь от преследователей, то тут у нее три поражения в трёх матчах.



По игре, я считаю, «Милан» ни в одном из матчей ЛЧ не уступал своим оппонентам. Но тем не менее ноль очков и последнее место в квартете. Отставание подопечных Пиоли от двух команд выше составляет уже четыре балла. Необходимо им побеждать в оставшихся турах.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Реал» — «Шахтёр».

Сейчас пришел час для миланцев цепляться за нужные очки. Им по силам и в Лигу Европы попасть, и в плей-офф ЛЧ тоже, я считаю. «Атлетико» и «Порту» пока недалеко ушли. А вот «Ливерпуль» «Милану» догнать уже почти нереально – разрыв составляет девять очков.



С «Порту» и «Атлетико» миланцы могут справиться. Нельзя сказать, что в их первых матчах итальянский клуб был обыгран в доминирующей манере. Первый шаг для возвращения надежды на продолжение участия в еврокубках должен быть сделан дома в игре с португальцами. Я думаю, всё «Милану» по силам.



Ещё раз повторюсь, в Серии А команда Пиоли показывает интересный футбол и добивается результатов. Так что её неудачи в ЛЧ уже должны закончиться. Предлагаю поставить на победу «Милана», — сказал Калиниченко.

Прогноз Михаила Поленова на матч «Реал» — «Шахтёр».

Прогноз Александра Мостового на матч «Лестер» — «Спартак».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».