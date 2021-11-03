«Манчестер Сити» – «Брюгге»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 3 ноября

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Брюгге» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Манчестер Сити» в 1-м тайме с форой (-1) за 1.87.
«Сити», покуражившись в гостевом матче с «Брюгге», теперь будут принимать бельгийскую команду на своём поле. Неожиданно «Сити» оступился в чемпионате, проиграв «Кристал Пэлас», — 0:2. Ещё и было удаление в конце первого тайма. Вряд ли две подряд осечки допустит команда Гвардиолы. Она наверняка быстро и правильно отреагирует на неудачу в АПЛ, переключившись на Лигу чемпионов, где дела складываются неплохо.
Думаю, очень непросто придётся «Брюгге» в первом тайме, как и в домашней встрече. На «Этихаде» проблем не избежать. За 1,5 можно просто сыграть чистую победу в первом тайме, можно этот вариант засунуть в экспресс. Можно сыграть «Сити» в первом тайме с форой (-1) за 1,87. Почему бы и нет?! В крайнем случае будет расход», — сказал Генич.
Прогноз Константина Генича на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».
Прогноз Егора Титова на матч «Шериф» — «Интер».
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