«Шериф» – «Интер»: прогноз Егора Титова на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шериф» – «Интер» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Интера» и обе забьют за 2.90.
«Шериф» — главное открытие этой Лиги чемпионов. И он остаётся таковым даже после поражения в Милане. Там молдавский клуб тоже смотрелся очень прилично. В первом тайме у него было множество отличных подходов, только реализовать их не получилось. Футболисты мешкали, принимали неоптимальные решения.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».
Забить удалось только во втором тайме со штрафного. Но удержать нужный результат в итоге не получилось. Но это не говорит о том, что дома «Шериф» легко сдастся, он снова постарается сыграть на своих козырях, попробует убегать в контратаки. Вполне допускаю, что «Шериф» опять сумеет забить «Интеру».
Миланцам допускать осечку нельзя. Иначе снова могут возникнуть сложности. Никто не поймет, если «Интер» пропустит вперёд «Шериф». Надо выкладываться в этой игре, брать три очка. Ни о какой недооценке речи идти не должно.
«Интер» всё-таки покласснее, исполнители высокого уровня. Поэтому сыграю победу «Интера», но «Шериф» свой мяч снова забьёт», — сказал Титов.
Какой канал покажет матч «Шериф» — «Интер»?
Прогноз Павла Занозина на матч «Шериф» — «Интер».
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