Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Шериф» – «Интер»: прогноз Егора Титова на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов

«Шериф» – «Интер»: прогноз Егора Титова на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шериф» – «Интер» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Интера» и обе забьют за 2.90.

«Шериф» — главное открытие этой Лиги чемпионов. И он остаётся таковым даже после поражения в Милане. Там молдавский клуб тоже смотрелся очень прилично. В первом тайме у него было множество отличных подходов, только реализовать их не получилось. Футболисты мешкали, принимали неоптимальные решения.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».

Забить удалось только во втором тайме со штрафного. Но удержать нужный результат в итоге не получилось. Но это не говорит о том, что дома «Шериф» легко сдастся, он снова постарается сыграть на своих козырях, попробует убегать в контратаки. Вполне допускаю, что «Шериф» опять сумеет забить «Интеру».

Миланцам допускать осечку нельзя. Иначе снова могут возникнуть сложности. Никто не поймет, если «Интер» пропустит вперёд «Шериф». Надо выкладываться в этой игре, брать три очка. Ни о какой недооценке речи идти не должно.

«Интер» всё-таки покласснее, исполнители высокого уровня. Поэтому сыграю победу «Интера», но «Шериф» свой мяч снова забьёт», — сказал Титов.

Какой канал покажет матч «Шериф» — «Интер»?

Прогноз Павла Занозина на матч «Шериф» — «Интер».

Прогноз Дениса Казанского на матч «Лестер» — «Спартак».

«Шериф» — «Интер». Вот и сказочке конец «Шериф» — «Интер». Вот и сказочке конец
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021