«Локомотив» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 4 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Металлург» Мг.
Ставка: победа «Металлурга» за 2.62.
«Магнитка» в нынешнем сезоне продолжает хранить верность «Салавату Юлаеву», отдаваясь только ему и никому более. Вот и питерцам дома не удалось овладеть «Магниткой», хотя поцеловать, сиречь набрать одно очко, всё-таки удалось. Но пока «Салават» остаётся единственной командой КХЛ, которая в этом сезоне «металлургов» обыгрывала, причём сделал это дважды и оба раза в Магнитогорске.
Следующим кандидатом поиметь с «Магнитки» два очка станет «Локомотив», но его притязания выглядят не слишком серьёзно.
В этом сезоне соперники ещё не встречались, а год назад ярославцы были прибиты дважды, притом что железнодорожники играть с магнитогорцами умеют и любят, имея чуть ли не двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Но где сейчас «Локомотив», который вроде бы неплохо разогнался, а потом у него будто бы колесную пару заклинило. А «Магнитка» прёт себе как танк и, даже играя не особо прилично, тем не менее обыгрывает всех. Кроме «Салавата», конечно.
Смею предположить, что и ярославцы от «Магнитки» ничего не получат. И даже одного очка набрать не удастся. Хотя матч будет огонь, завершится в одну шайбу, максимум – в две, но вторая при этом залетит в пустую «калитку». А «Магнитка» снова победит, укрепляя свое единоличное лидерство в КХЛ», — сказал Лебедев.
Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Спартак».
Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Локомотив» — «Металлург».
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