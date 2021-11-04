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«Марсель» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы во Франции

«Марсель» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на игру Лиги Европы во Франции
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Марсель» – «Лацио» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.

«Первый матч получился очень сложным для обеих команд. Они больше старались помешать забить друг другу, чем что-то создать. Мне казалось, что «Лацио» будет смотреться поинтереснее, но нет. Абсолютно равная игра. И сейчас матч едва ли не решающий за выход из группы. Победа даст одной из команд огромное преимущество.

Пока что «Марсель» и «Лацио» в этой группе забивали только «Локомотиву». «Марсель» только с пенальти в Москве, «Лацио» два забил дома. С результативностью всё плохо. И, на мой взгляд, учитывая важность игры, эта встреча будет такой же тягучей, сложной, с кучей единоборств. Никакого голевого пиршества здесь ожидать не стоит. Команды ещё и чуть берегут себя для национальных чемпионатов. Тренеры тоже кого-то из лидеров в резерве могут оставить. Но здесь должна быть настоящая стычка. Матч про борьбу, а не про яркий футбол. Поставлю на тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Титов.

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