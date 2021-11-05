«Барыс» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Трактор».



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 2.14.



«Ну вот, только мы стали подумывать о том, что «Барыс» после череды поражений пришел в себя, хорошо съездил на Дальний Восток и вообще… Тут бац, приехал «Йокерит» и не оставил от казахстанцев камня на камне. И результат был вполне логичным и закономерным, даже не поспоришь.



«Трактор», конечно, на фоне «Барыса» выглядит веселее. Он в последнее время тоже напроигрывался, и тоже не только элитным командам. Но в предыдущем туре реабилитировался, разнеся «Адмирал». Между прочим, уже в третий раз в текущем сезоне.

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С казахами же уральцы в этом сезоне еще не встречались. Пока все говорит за «Трактор», но есть два «но». Первое – это преимущество казахстанской команды по количеству побед в личных встречах. Небольшое, но все-таки оно есть. Второе «но» заключается в том, что в следующих турах челябинцам играть с «Салаватом» и «Магниткой», а это два принципиальнейших соперника. С другой стороны, вот уже третий сезон «Барыс» с «Трактором» задорно метелят друг друга на выездах, так почему бы этой тенденции не продлиться?



Итак, я все-таки за «Трактор». Матч будет непростым и, скорее всего, завершится в одну шайбу. Но победит все-таки «Трактор», и сделает он это в основное время», — сказал Лебедев.

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