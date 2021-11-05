«Витязь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 5 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Витязь» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.03.
«Чем ниже в турнирной таблице оказывается ЦСКА, чем четче и яснее мы осознаем, что Сергей Федоров просто обязан быть на Олимпиаде в штабе сборной России. Сейчас красно-синие замыкают первую четверку, а могли бы и вылететь из нее, не накрой ковидом минское «Динамо». Но ничего, там, снизу, как на дрожжах, прет «Северсталь», которая, вполне возможно, скоро вытеснит ЦСКА из первой четверки.
ЦСКА идет сейчас «серединка-наполовинку», приблизительно равномерно чередуя победы и поражения. При такой динамике это самая середина турнирной таблицы, то есть где-то места с пятого по седьмое. Это и есть нынешний уровень красно-синих, и поражения от «Сибири», «Спартака» и «Амура» это подтверждают. Свои победы армейцы не одерживают, как раньше, спокойно и убедительно (пусть даже со счетом 1:0), а вымучивают и выстрадывают.
Вот и у «Витязя» они должны два очка выстрадать и вымучить. Вряд ли в этом матче будет заброшено много шайб, хоть за подмосковную команду и выступает лучший снайпер всей лиги. Думаю, будет что-нибудь 2:1 в пользу ЦСКА в основное время. Хоть ЦСКА этого сейчас и не заслуживает», — сказал Лебедев.
Где смотреть матч «Витязь» — ЦСКА?
Прогноз Максима Лебедева на матч «Салават Юлаев» — «Авангард».
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