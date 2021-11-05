«Динамо» Р – ХК «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Латвии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Рига – ХК «Сочи».



Cтавка: ничья за 3.98.



«Наверняка многие ждут от нас после многочисленных хвалебных од в адрес Андрея Назарова искреннего раскаяния. Мол, и с последнего места на Западе его команда никак не может уйти, а тут еще влетела, прости, Господи, «Куньлуню». И это правильно.



Но правильным будет и то, что проигрывать можно по-разному. И, уступив «Куньлуню», сочинцы полностью переиграли китайцев, практически полностью их подавив. А вот с контратаками не справились, пропустив третью шайбу в пустые ворота. Бывает и так, и при такой игре пинать Назарова как-то не поднимается нога.



И вот теперь назаровский клуб приезжает в Ригу, где он играть любит, играть умеет и вообще имеет над динамовцами аж шестикратный перевес по количеству побед в междусобойчиках. Это более чем солидное преимущество, которое практически переросло в систему. А ее ломать всегда трудно.



Да, на стороне рижан дополнительное время на отдых – свой предыдущий матч они провели еще в октябре, разгромив в последний день месяца московское «Динамо». Казалось бы, самое время ломать вышеназванную систему, причем мастера для этого у Риги имеются.



Но я все-таки спрогнозирую ничью в основное время. Скорее всего, весьма нелогичную, потому что хозяева будут иметь более чем приличное игровое преимущество. Но еще менее логичной станет победная шайба южан в овертайме или их победа в буллитной серии. Пора уже Назарову поднимать команду в турнирной таблице, особенно когда конкуренты сильно этому не мешают», — сказал Лебедев.