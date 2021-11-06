«Динамо» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.50.

«Динамо» пока на четвёртой позиции. К сожалению, недолго бело-голубые радовали своих поклонников и после двух поражений за последние четыре тура опустились из зоны Лиги чемпионов. Следом за победой над «Химками» москвичи крупно уступили чемпиону. Впрочем, последний матч показал реальный расклад сил.

Прогноз Дениса Казанского на матч «Динамо» — «Краснодар».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Динамо» — «Краснодар».

«Краснодар» провалил старт сезона, но мощный состав позволил команде подняться вверх по турнирной таблице – кубанцы занимают шестое место, уступая сегодняшнему противнику всего два пункта. После серии из двух ничьих и побед над «Сочи» и «Нижним Новгородом», гости также потерпели фиаско в домашней игре с «Крыльями Советов». Не могу не отметить, что три последних личных матча выиграло «Динамо».



В этом матче тяжело отдать предпочтение кому-либо – обе команды примерно одинаковые по игре и по составу, что может принести ничью, которая станет закономерным итогом — сильные и слабые стороны есть у обоих противников. Я не вижу фаворитов, да и такой итог может устроить оба коллектива. Моя ставка – ничья».

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